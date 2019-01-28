Як на Львівщині відзначатимуть 101 річницю подвигу Героїв Крут

У вівторок, 29 січня, відбудеться відзначення 101-ої річниці подвигу Героїв Крут. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Програма заходу:

11.00 – Головний залізничний вокзал, пл. Двірцева, 1. Дійство «Станція Крути: зупинись та прислухайся…»

14.00 – Покладання квітів та лампадок до могили учасника бою під Крутами І. Лоського на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища

15.30 – Тематичний вечір з нагоди відзначення 101-ої річниці подвигу Героїв Крут у Львівському державному ліцеї з посиленою військово‑фізичною підготовкою імені Героїв Крут