Фірма Дубневичів удвічі завищила вартість піскосуміші для доріг Львова

За результатами тендеру Франківська районна адміністрація 25 січня уклала угоду з ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» на постачання піско-соляної суміші на 1,44 млн грн. При цьому вартість одного кубометра є вдвічі більшою, ніж торік. Про це йдеться у системі Prozorro, пишуть Наші гроші.

Франківська районна адміністрація замовила суміші з 20% вмістом солі для посипання доріг по 832 грн за кубометр, що удвічі дорожче, ніж це було рік тому – по 485 грн за кубометр. За цей рік ні пісок, ні сіль, ні зарплати в Україні удвічі не виросли.

Також нинішня ціна є більшою від тієї (734 грн за кубометр), за якою «Львівському» замовляла піскосуміш Сихівська райадміністрація у жовтні з поставкою на 2019 рік.

ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» належить народним депутатам від БПП Ярославу і Богдану Дубневичу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура нещодавно направляла в Генпрокуратуру подання про зняття недоторканності з Ярослава у справі щодо махінацій з поставкою запчастин стрілочних переводів «Укрзалізниці», однак ГПУ «завернула» подання на опрацювання.

Єдиним конкурентом у тендері на постачання піскосуміші для Франківського району Львова було ТОВ Птахофабрика «Давидівська», яке разом з «Львівським» ні на копійку не знижувало вартість своєї пропозиції на аукціоні. Птахофабрика належить Роману та Галині Співакам. До 2011 року Роман Співак керував ТОВ «Телерадіокомпанія «Галичина» Дубневичів. За даними сайту «Наші гроші. Львів», Роман Співак разом із батьком Володимиром Співаком були першими власниками ТОВ «Експозиція» – офіційного дилера продукції іншого підприємства Дубневичів – ТОВ «Корпорація КРТ».

Керівником птахофабрики є Доскіч Юрій. У 2010 він балотувався до Зубрянської сільської ради, де вказав, що працює начальником відділу у фірмі братів Дубневичів ТОВ «АП «Львівське». Також Юрій Доскіч керує фірмою Павла Дубневича ТОВ «Ансвіт».

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» є повний провал структурних реформ через зацікавлених «друзів». За підсумками 2016 року ПАТ «Укрзалізниця» здійснила закупівлі в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів орієнтовно на мільярд гривень. Після цього зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займалось НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Також НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова йде про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри все суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда

Нещодавно НАБУ виграло у «Укрзалізниці» і Дубневичів суд щодо протизаконності їх розпилу 151 мільйона.

31 січня 2018 року очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав генеральному прокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.