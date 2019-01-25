На проспекті Чорновола зведуть дитячий садок

Сьогодні, 25 січня, виконавчий комітет Львівської міської ради видав ТзОВ «Девелопмент інвест груп» містобудівні умови та обмеження на будівництво дозвіллєвого центру розвитку дітей на просп. В. Чорновола, 16-А. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, центр розвитку дитини ТзОВ «Девелопмент інвест груп» зводитиме на земельній ділянці площею майже 0,4 га. Її цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія – землі житлової та громадської забудови.

Земельна ділянка входить у зону Г-3-1 – зону дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл.

Майбутній центр розвитку дитини знаходитиметься всередині новозбудованого житлового комплексу на просп. Чорновола, 16-А.

Своїм рішенням виконком встановив, що висота центру розвитку дитини не повинна перевищувати 15 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Девелопмент інвест груп» створили у 2008 році. Його засновниками є ТзОВ «Галілео ессет менеджмент» (90%) та Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Камет» (10%). ТзОВ «Галілео ессет менеджмент» володіє львів’янин Роман Давимука.

Основний вид діяльності ТзОВ «Девелопмент інвест груп» вказаний як організація будівництва будівель, розмір його статутного капіталу становить більше 9,4 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно мерія також погодила будівництво на Білогорщі дитсадка із зеленню і сонячними батареями на даху.

Нещодавно у міськраді Львова заявляли, що станом на листопад 2018 року на черзі до дитсадків «стоять» менше тисячі дітей. І до 2020 року у сімох дитячих дошкільних закладах міста планують створити 600 додаткових місць.