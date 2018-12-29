На Білогорщі збудують дитсадок із зеленню та сонячними батареями на даху

Сьогодні, 29 грудня, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив будівництво дитячого дошкільного закладу на вул. Білогорщі, 3-А. Про це повідомляє Львівський портал.

Як йдеться у проекті містобудівних умов та обмежень, для спорудження дитсадка на вул. Білогорщі, 3-А планують знести існуючу нежитлову будівлю площею майже 155 м кв. Вона перебуває на балансі відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів.

Майбутній дитсадок матиме два поверхи, загальна площа приміщень становитиме майже 1680 м кв. За попередніми даними, навчання у цьому дошкільному закладі розраховане на чотири дитячі групи.

На даху садочка хочуть висадити зелень та встановити сонячні батареї. Поруч із будівлею хочуть облаштувати чотири дитячі майданчики та загальний спортивно-ігровий майданчик. Також садок має бути інклюзивним: у групах зможуть навчатися діти з особливими потребами, а особи на візках матимуть вільний доступ до всіх приміщень.

Зводити дитсадок планують відразу біля лісопарку «Білогорща» на земельній ділянці площею 0,3 га. Вона належить до земель, призначених для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.

Замовником будівництва такого сучасного садочка на Білогрщі є міське управління освіти, однак яка саме компанія його зводитиме, і скільки на це потрібно коштів, наразі невідомо.

Як раніше повідомляв Львівський портал, у Львові склалась одна з найкритичніших ситуацій в області щодо зарахування дітей у садочки, адже на черзі «стояли» більше 9000 дітей. Відтак у мерії взялися за забудовників, які обіцяли при житлових будинках звести дитячі садки.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий також пообіцяв, що до 2020 року у місті взагалі не буде черг до дитсадків.

Нещодавно у мерії заявили, що станом на листопад на черзі до дитсадків «стоять» менше тисячі дітей. А до 2020 року у сімох дитячих дошкільних закладах міста планують створити 600 додаткових місць.