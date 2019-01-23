У Львові зафіксували ще один випадок захворювання на малярію

У Львові в чоловіка діагностували малярію. Наразі він перебуває у лікарні, його стан середньої важкості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби у Львівській області.

Зазаначається, від початку 2019 року у Львові зареєстровано два випадки захворювання на малярію

«Хворий, якого госпіталізували до лікарні з діагнозом малярія, перебував на Філліпінах на відпочинку. Наразі стан його середньої важкості», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 січня, у Львівській обласній інфекційній лікарні помер 43-річний місцевий бізнесмен, у якого перед новим роком діагностували тропічну малярію.

У Держпродспоживслужби повідомляються, що симптоми малярії проявляються як правило на 10-15 день після укусу інфікованого комара.

«Перші прояви захворювання – головний біль, слабкість, лихоманка, рясне потовиділення, можуть бути незначними, що ускладнює діагностику малярії. Ранні ознаки малярії подібні до перших симптомів інших захворювань. Станом на сьогоднішній день не існує методів специфічної профілактики малярії (вакцини), проте захворювання піддається неспецифічній профілактиці та лікуванню», – розповідають у відомстві.

Якщо під час відвідання країни небезпечної в ендемічному відношенні по захворюваності малярією, чи протягом 1-3 років після повернення з такої країни з’явилися симптоми грипу, ГРІ або підвищилась температура – потрібно негайно звернутися до лікаря і повідомити про свої подорожі.

Комплекс лікувальних заходів слід розпочати протягом перших 24 годин після виникнення симптомів щоб не допустити розвитку важкого перебігу захворювання, що може закінчитися летально.

У дітей при важкому перебігу малярії часто з’являється важка анемія, дихальна недостатність або церебральна малярія. У дорослих нерідко у патологічний процес втягується кілька органів. Група ризику розвитку важкої форми захворювання: діти, вагітні жінки та особи з ослабленим імунітетом.

Коли планується поїздка в країну, де існує висока ймовірність захворіти малярією, необхідно придбати лікарські засоби проти малярії та постійно тримати їх при собі. Також необхідно поцікавитися, чи у країні, в яку планується поїздка існує загроза захворювання малярією.

Заходи, що можуть запобігти захворюванню малярією:

одяг який максимально захищає тіло;

антимоскітні сітки, оброблені інсектицидом тривалої дії;

репеленти (засоби які відлякують комах в тому числі комарів);

Обов’язково потрібно проконсультуватися з лікарем щодо хіміопрофілактики, яка залежить від країни куди людина подорожує, її потрібно розпочати за кілька тижнів до поїздки.