ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові від тропічної малярії помер 43-річний чоловік

Юлія Шпак

|

Сьогодні, 3 січня, у Львівській обласній інфекційній лікарні помер 43-річний місцевий бізнесмен, у якого перед новим роком діагностували тропічну малярію. Про це Zaxid.net повідомила лікар-паразитолог львівського обласного лабораторного центру Елла Матіяш.

 

Повідомляється, що 23 грудня чоловік повернувся до Львова з Конго, а 27 грудня звернувся до лікарів інфекційної лікарні по допомогу. У нього підвищилася температура, виникли лихоманка, озноб, головний біль, біль в м’язах, слабкість. Лікарі діагностували у нього найважчий вид малярії – тропічну малярію. Невдовзі пацієнт впав у кому, перебував на штучній вентиляції легень. У нього різко погіршилися всі показники і у четвер, 3 січня, о 8:40 год. він помер.

Додамо, малярія – це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки.

Є чотири види малярії, найбільш важкою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів.

За рекомендаціями ВООЗ, перед поїздками в ендемічні з малярії країни, обов’язково слід пройти відповідне профілактичне лікування, яке дозволить значно знизити ризик захворювання тяжкими формами малярії, попередити ускладнення хвороби.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали
Соломія ГОЛОВІНА
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали

Після багатьох років простою у кінці квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка багатостраждальний Л...

Як працюватиме «АТБ» на свята
Анастасія ПИЖ
Як працюватиме «АТБ» на свята

Національна торговельна мережа надає можливість своїм клієнтам здійснювати закупівлі цілодобово. Згідно з попередніми...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...