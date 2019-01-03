У Львові від тропічної малярії помер 43-річний чоловік

Сьогодні, 3 січня, у Львівській обласній інфекційній лікарні помер 43-річний місцевий бізнесмен, у якого перед новим роком діагностували тропічну малярію. Про це Zaxid.net повідомила лікар-паразитолог львівського обласного лабораторного центру Елла Матіяш.

Повідомляється, що 23 грудня чоловік повернувся до Львова з Конго, а 27 грудня звернувся до лікарів інфекційної лікарні по допомогу. У нього підвищилася температура, виникли лихоманка, озноб, головний біль, біль в м’язах, слабкість. Лікарі діагностували у нього найважчий вид малярії – тропічну малярію. Невдовзі пацієнт впав у кому, перебував на штучній вентиляції легень. У нього різко погіршилися всі показники і у четвер, 3 січня, о 8:40 год. він помер.

Додамо, малярія – це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки.

Є чотири види малярії, найбільш важкою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів.

За рекомендаціями ВООЗ, перед поїздками в ендемічні з малярії країни, обов’язково слід пройти відповідне профілактичне лікування, яке дозволить значно знизити ризик захворювання тяжкими формами малярії, попередити ускладнення хвороби.