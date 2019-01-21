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Львівський сміттєпереробний завод увійшов у ТОП-10 інфраструктурних проектів України

Олена Карп'юк

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Сміттєпереробний завод, який цього року розпочнуть будувати на вул. Пластовій, потрапив у ТОП-10 інфраструктурних проектів України за версією всеукраїнського журналу «Новое Время». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Журнал «Новое Время» за допомогою представників Мінінфраструктури, Держагентства автодоріг та Укрзалізниці, а також ряду регіональних адміністрацій створив список із десяти найбільш масштабних та цікавих інфраструктурних проектів України, які реалізовують вже сьогодні і будуть завершені в найближчі роки.

До цього списку, окрім львівського сміттєпереробного комплексу, видання включило і рекультивацію полігону в Грибовичах, яка стартує цього року.

Також у переліку головних інфраструктурних проектів України, окрім львівського заводу, є сміттєпереробний комплекс в Харківській області.

Нагадаємо, 18 липня минулого року у Львові з ініціативи місцевих мешканців відбулись громадські слухання щодо сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13. Проти його будівництва проголосували 325 людей з 352 зареєстрованих.

Незважаючи на це, 25 січня у Львові відбудеться ще одне громадське слухання щодо зведення сміттєпереробного комплексу.

Як повідомляв Львівський портал, 1 червня у Києві підписали угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв, що сміттєпереробний завод зведуть через два роки, а рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища завершать через п’ять років. Саме будівництво заводу планують розпочати з 2019 року.

Будувати завод зголосилися спочатку 12 компаній, а нещодавно цей список зменшився вже до 5 фірм. Як він виглядатиме, дивіться тут.

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