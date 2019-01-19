Тисячі поляків вийшли провести мера Гданська в останню путь

Сьогодні, 19 січня, у Гданську поховали 53-річного мера міста Павла Адамовича, котрий помер 14 січня після замаху. Напередодні тисячі людей вийшли провести його в останню путь. Про це повідомляє 5 канал із посиланням на місцеве видання se.pl.

Церемонія похорону Павла Адамовича відбувалася у Базиліці Вознесіння Пресвятої Діви Марії, що у Гданську. Сама церемонія розпочалася о 12:00 год. Одночасно з цим у кількох містах Польщі – Гданську, Вроцлаві, Білостоку та інших – увімкнули сирени як знак пам’яті про політика. На центральних площах міст встановили екрани, які транслювали церемонію.

До Гданська прибув президент Польщі Анджей Дуда та прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Крім того, в останню путь провести земляка приїхав також голова Європейської ради Дональд Туск.

Організатори церемонії попросили мешканців Гданська та інших міст не виносити на вулиці квіти і свічки, а пожертвувати кошти на благодійність. Для цього на вулиці міста вийшли волонтери благодійних фондів.

Як зазначає Європейська правда, напередодні похорону 18 січня у Гданську тисячі людей вийшли, аби взяти участь у траурній процесії перенесення труни з тілом Павла Адамовича. У руках вони тримали прапори з гербом міста, а також національні прапори Польщі.

Зазначимо, до 19:00 год. 19 січня у Польщі триває загальнонаціональний траур.

У Львові на знак скорботи за Павлом Адамовичем на Ратуші приспустили прапор міста.

Як повідомляв Львівський портал, напад на мера Гданська відбувся ввечері 13 січня під час благодійного концерту. Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна «Громадянська платформа» його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.

Після цього тисячі людей вийшли на вулиці Варшави, аби вшанувати пам’ять мера Гданська. Також вони провели мовчазний мітинг проти ненависті і насильства.Додамо, що Павел Адамович був мером Гданська з 1998 року. У листопаді минулого року його переобрали на новий термін.

Фото: PAP, Інтернет