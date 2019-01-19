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У Львові приспустили прапор міста на знак скорботи за мером Гданська

Олена Карп'юк

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Сьогодні вранці, 19 січня, на Ратуші приспустили штандарт міста як вияв скорботи за мером Гданська, котрий помер 14 січня після замаху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Сьогодні о 12:00 год. у Гданську ховатимуть Павла Адамовича у базиліці поруч із найвизначнішими мешканцями міста.

Як писав Львівський портал, напад на мера Гданська відбувся ввечері 13 січня під час благодійного концерту. Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна «Громадянська платформа» його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.

Після цього тисячі людей вийшли на вулиці Варшави, аби вшанувати пам’ять мера Гданська. Також вони провели мовчазний мітинг проти ненависті і насильства.

Додамо, що Павел Адамович був мером Гданська з 1998 року. У листопаді минулого року його переобрали на новий термін.

Фото: Громадське телебачення

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