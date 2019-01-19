У Львові приспустили прапор міста на знак скорботи за мером Гданська

Сьогодні вранці, 19 січня, на Ратуші приспустили штандарт міста як вияв скорботи за мером Гданська, котрий помер 14 січня після замаху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Сьогодні о 12:00 год. у Гданську ховатимуть Павла Адамовича у базиліці поруч із найвизначнішими мешканцями міста.

Як писав Львівський портал, напад на мера Гданська відбувся ввечері 13 січня під час благодійного концерту. Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна «Громадянська платформа» його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.

Після цього тисячі людей вийшли на вулиці Варшави, аби вшанувати пам’ять мера Гданська. Також вони провели мовчазний мітинг проти ненависті і насильства.

Додамо, що Павел Адамович був мером Гданська з 1998 року. У листопаді минулого року його переобрали на новий термін.

Фото: Громадське телебачення