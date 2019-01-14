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У Польщі під час благодійного концерту поранили ножем мера Гданська

Юлія Шпак

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У Польщі скоїли напад на мера Гданська Павла Адамовича. Про це ввечері 13 січня повідомило польське радіо RMF24.pl, передає УП.

 

Зазначається, що напад на політика стався під час традиційного святкового концерту Великого оркестру Різдвяної допомоги.

За непідтвердженою інформацією, Адамовича було поранено в живіт, наразі його госпіталізовано.

Точної інформації про стан мера Гданська його прес-служба не повідомляє.

За даними ЗМІ, злочинця затримала поліція, його особу встановлено: це 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Повідомляється, що у зловмисника було виявлено бейдж “Преса”.

«Поліція встановлює, чи використовував злочинець цей бейдж для входу на урочистий захід», – зазначає ЗМІ.

Сьогодні вранці УП з посиланням на видання Onet  повідомила, що мера польського міста Гданськ Павла Адамовича прооперували, його стан дуже важкий.

Зазначається, що операція, яка тривала близько 5 годин, пройшла успішно. За словами лікаря, у Адамовича колото-різані рани серця, діафрагми і черевної порожнини.

№У найближчі години все вирішиться», – заявив лікар на прес-конференції.

Також повідомляється, що поліція затримала нападника – ним виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

У поліції заявили, що атака не пов’язана з благодійним концертом. Про інших постраждалих не повідомляється.

Додамо, що Павел Адамович обіймає посаду мера Гданська понад 20 років, у 2018 році його було переобрано на чотирирічний термін вшосте.

Фото: УП

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