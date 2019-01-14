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Мер Гданська, якого під час благодійного концерту поранили ножем, помер у лікарні

Юлія Шпак

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У Польщі помер мер Гданська Павел Адамович, якого напередодні нападник із ножем атакував під час благодійного концерту та поранив у серце. Про це повідомив лікар гданської лікарні, інформує TVP Info, передає Європейська правда.

 

Медики боролися за його життя всю ніч. Після поранення Адамович пережив п’ятигодинну операцію, проте продовжував залишатися у вкрай важкому стані. Він не міг самостійно дихати.

Напад на мера Гданська Павла Адамовича відбувся в неділю ввечері під час благодійного концерту. Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна «Громадянська платформа» його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі заявляють, що наразі не бачать ознак того, що нападник мав співучасників. Однак точну інформацію оприлюднять після розслідування. Також відомо, що нападник страждав психічним захворюванням.

Павел Адамович був мером Гданська з 1998 року. У листопаді минулого року його переобрали на новий термін.

Фото: Громадське телебачення

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