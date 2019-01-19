Мерія погодила забудову житлом автостоянки біля «Південного»

Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив детальний план території у районі вулиці Щирецької, який передбачає будівництво нового житлового кварталу майже на 1200 мешканців біля ТРК «Південний». Відповідне рішення прийняли вчора, 18 січня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Сам проект детального плану території (ДПТ) охоплює площу 4,9 га, втім проектований житловий квартал має розміститись на земельній ділянці площею 1,72 га. Зараз на території детального плану розташовані автомийка, супермаркет та відкриті автостоянки орієнтовно на 250 машиномісць.

При цьому для того, щоб звести майбутній житловий комплекс, міськрада Львова погодила забудову левової частки стоянок. Як йдеться у проекті ДПТ, сьогодні автостоянки займають близько 25% ділянки, а після будівництва на прибудинкові майданчики й автостоянки припадатиме лише 1% площі.

Згідно з планом зонування, територія проектування відноситься до зони Г-6 (зона об’єктів торгівлі) та Ж-1 (зона садибної забудови). Для того, щоб будувати новий житловий квартал, територію перевели в зону Ж-3 – зону багатоповерхової житлової забудови (5-10 поверхів).

Відтак у районі вулиці Щирецької з’явиться житлова забудова з вбудованими комерційно-громадськими об’єктами орієнтовною площею 2,72 га. Поверховість житла становитиме від 6 до 8 поверхів. Майбутній житловий квартал складатиметься з 464 квартир, а розрахований він на 1178 нових мешканців.

Для потреб майбутніх жителів також запланували будівництво дитсадка орієнтовно на 50 місць та дитячі, спортивні майданчики, а також майданчики для дорослих та для господарських цілей.

Як повідомляв Львівський портал, під час розробки проекту детального плану території також підрахували, що для потреб майже 1200 мешканців майбутнього житлового комплексу потрібно близько 278 паркомісць, однак таку кількість облаштовувати не планують.

«Забезпечення даною кількістю машиномісць передбачено за рахунок підземного паркінгу/паркінгів (одно- та/або дво- рівневих), сумарною потужністю орієнтовно близько 100-150 машиномісць, та за рахунок вільних машиномісць на автостоянках комплексу «Південний», – йдеться у проекті детального плану.

Етап реалізації проектованого ДПТ передбачає (протягом 3-7 років):

будівництво житлового кварталу багатоповерхової житлової забудови із підземними паркінгами; будівництво дитячого садка; реконструкцію вуличної мережі та будівництво нових проїздів; реконструкцію існуючої інженерної інфраструктури та будівництво нової.

Нагадаємо, влітку 2018 року у міськраді Львова нарешті побачили катастрофічний брак паркомісць при нещодавно збудованих і вже заселених будинках. За даними районних адміністрацій, новобуди забезпечують заледве половину своїх жителів необхідною кількістю парковок, через це люди залишають свої автівки абиде на сусідніх вулицях. Відтак у мерії заявили, що візьмуться за вирішення проблеми з паркомісцями при новозведених житлових будинках, однак яким чином це робитимуть, дотепер невідомо.

Також влітку Львівська міськрада встановила мораторій на забудову житлом земельних ділянок, що призначені під парковки. Однак майже відразу після цього стало відомо, що на місці автостоянок біля ТРК «Південний» хочуть звести житловий квартал.