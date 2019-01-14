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На Чернігівщині від ускладнень грипу померли три людини

Олена Карп'юк

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Протягом вихідних, 12-13 січня, у Чернігівській області від ускладнень грипу померли відразу три людини. Про це повідомляє Уніан, передає Львівський портал.

 

За даними управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, у Чернігівській міській лікарні №1 померла 32-річна жінка. За попередніми даними, вона була лікарем і працювала за кордоном, приїхала з Росії до родичів і захворіла. Більше тижня лікувалася вдома.

Також у Чернігівській лікарні №1 від вірусної пневмонії внаслідок грипу помер 60-річний чоловік. Він запізно звернувся за медичною допомогою.

Ще одна хвора, 48-річна жінка, померла у Городнянській районній лікарні. Її медики госпіталізували у тяжкому стані. В обох жінок лабораторними аналізами виділено штам грипу АH1N1, що належить до різновидів свинячого грипу (пандемічний).

Загалом від початку епідсезону на Чернігівщині вже зафіксували сім летальних випадків через ускладнення, спричинені вірусними захворюваннями.

Як повідомляв Львівський портал, із початку епідсезону від ускладнень грипу у Харкові померли також 9-річна дівчинката 62-річна жінка.

Про те, як відрізнити грип від ГРВІ, читайте тут.

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