У Чернігові від грипу померли дві людини, серед них – вагітна жінка

Упродовж 8 січня в Чернігові через ускладнення від грипу померли вагітна жінка і чоловік. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

Як зазначили в управлінні охорони здоров’я Чернігівської міської ради, 52-річний чоловік 8 січня помер у міській лікарні №3. Він запізно звернувся за медичною допомогою – тиждень лікувався самостійно, через що розвинулися ускладнення від грипу. У чоловіка лабораторними аналізами підтверджено грип А(H1N1).

Вагітну жінку у тяжкому стані спочатку госпіталізували до Чернігівського пологового будинку, потім перевели до обласної лікарні, де вона учора померла.

За інформацією Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ, упродовж першого тижня року у Чернігові на грип та ГРВІ захворіли 2364 особи, з них – 1456 дітей, рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 15,8%. Для школярів обласного центру задля уникнення карантину продовжили зимові канікули на тиждень – до 14 січня.

Як повідомляв Львівський портал, із початку епідсезону від ускладнень грипу у Харкові померли 9-річна дівчинка та 62-річна жінка.

Про те, як відрізнити грип від ГРВІ, читайте тут.