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В Україні зафіксували ще одну смерть від грипу

Олена Карп'юк

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У Харкові від грипу А (Н3N2) померла 62-річна жінка. Про це пише Укрінформ, передає Львівський портал.

 

«Протягом минулого тижня у Харкові зареєстровано ще один лабораторно підтверджений летальний випадок від грипу А (Н3N2): померла 62-річна жінка», – розповіла директорка Харківського обласного лабораторного центру Любов Махота.

За її словами, раніше такий летальний випадок зареєстровано щодо 9-річної дівчинки: «Жінка та дівчинка не були щеплені проти грипу».

Щодо подробиць смерті жінки, то, як стало відомо, 62-річна харків’янка мешкала поблизу міської поліклініки №11, але до лікарів не зверталася, лікувалася самотужки. За результатами вірусологічного дослідження Центр грипу та ГРВІ підтвердив грип А (Н3N2).

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідеміологічний поріг – захворіли понад 203 тисяч людей.

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