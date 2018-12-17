В Україні зафіксували ще одну смерть від грипу

У Харкові від грипу А (Н3N2) померла 62-річна жінка. Про це пише Укрінформ, передає Львівський портал.

«Протягом минулого тижня у Харкові зареєстровано ще один лабораторно підтверджений летальний випадок від грипу А (Н3N2): померла 62-річна жінка», – розповіла директорка Харківського обласного лабораторного центру Любов Махота.

За її словами, раніше такий летальний випадок зареєстровано щодо 9-річної дівчинки: «Жінка та дівчинка не були щеплені проти грипу».

Щодо подробиць смерті жінки, то, як стало відомо, 62-річна харків’янка мешкала поблизу міської поліклініки №11, але до лікарів не зверталася, лікувалася самотужки. За результатами вірусологічного дослідження Центр грипу та ГРВІ підтвердив грип А (Н3N2).

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідеміологічний поріг – захворіли понад 203 тисяч людей.