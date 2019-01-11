Екзарх Даниїл пояснив, як тепер слід називати УПЦ МП

Екзарх Вселенського патріархату, архієпископ Памфілійський Даниїл зі США пояснив, який канонічний статус має церква, парафії, ієрархи УПЦ МП в Україні. Про це повідомляє ВВС Україна.

«Вони є парафіями та ієрархами РПЦ в Україні. Митрополит Онуфрій є ієрархом РПЦ», – наголосив він.

І додав: «На сьогодні митрополитом Київським і всієї України є Епіфаній. Маючи канонічне визнання Константинополя, владика Онуфрій має титул митрополита РПЦ в Україні. Внутрішньо РПЦ може його називати Київським. Але для світового православ’я митрополитом Київським є Епіфаній.

Водночас Архієпископ Української православної церкви у США зауважив, що УПЦ, яка перебуває у лоні РПЦ, просто мусить визначитись, ким вона є: справді Українською православною церквою чи Російською православною церквою на території України.

Як повідомляв Львівський портал, до Єдиної помісної православної церкви України станом на 11 січня перейшли вже 47 парафій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Із них – 5 у Львівській області.