47 парафій Московського патріархату вже перейшли до Православної церкви України

До Єдиної помісної православної церкви України станом на 11 січня перейшли вже 47 парафій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це можна дізнатися з даних карт Google, інформує Главком.

Зазначимо, що найбільше парафій УПЦ МП перейшли у Вінницькій області – 16 парафіяльних храмів і один кафедральний собор.

У Хмельницькій області перейшли вісім храмів, у Львівській області – п’ять, у Черкаській області – п’ять, у Волинській області – три, у Чернівецькій області – три, у Тернопільській області – одна, у Рівненській – одна і Дніпропетровській – одна.

У Києві до ПЦУ перейшли: Спасо-Преображенський собор та храм Покрови Пресвятої Богородиці при головному військовому клінічному госпіталі.

За даними на 2002 рік в Україні налічується 2781 парафія УПЦ МП.