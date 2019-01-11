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47 парафій Московського патріархату вже перейшли до Православної церкви України

Дарина Смеречанська

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До Єдиної помісної православної церкви України станом на 11 січня перейшли вже 47 парафій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це можна дізнатися з даних карт Google, інформує Главком.

 

Зазначимо, що найбільше парафій УПЦ МП перейшли у Вінницькій області – 16 парафіяльних храмів і один кафедральний собор.

У Хмельницькій області перейшли вісім храмів, у Львівській області – п’ять, у Черкаській області – п’ять, у Волинській області – три, у Чернівецькій області – три, у Тернопільській області – одна, у Рівненській – одна і Дніпропетровській – одна.

У Києві до ПЦУ перейшли: Спасо-Преображенський собор та храм Покрови Пресвятої Богородиці при головному військовому клінічному госпіталі.

За даними на 2002 рік в Україні налічується 2781 парафія УПЦ МП.

 

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