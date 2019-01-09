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У Львівській області проведуть перевірку квест-кімнат через пожежу у Польщі

Юлія Шпак

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Протягом тижня Львівська обласна адміністрація планує перевірити всі квест-кімнати у Львові та області. Про це Радіо Свобода розповів начальник служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації Володимир Лис.

 

Причиною, за його словами, стала пожежа в квест-кімнаті у польському місті Кошалін, через яку загинули п’ятеро дівчат-підлітків.

«Оскільки трапилась у трагедія у Польщі, тому я звернувся під час наради до керівництва області з проханням перевірити квест-кімнати в області. Це популярне дозвілля у світі, і в Україні діють такі ігрові кімнати, кімнати страху. Власники винаймають квартири і влаштовують дозвілля. Але ми маємо знати, чи там безпечно. Бо, для прикладу, у Польщі, в Кошаліні, де трапилась трагедія, не було дозволу пожежників. Якщо все у нас гаразд із безпекою, то тоді все добре. Але ми маємо перевірити, щоб уберегти людей», – наголосив Лис.

При адміністрації мають створити комісію і у тижневий термін перевірити квест-кімнати.

В інтернеті можна знайти пропозиції відвідати квест-кімнати за понад десятьма адресами у Львові – переважно у житлових будинках, тобто у квартирах. Власники і розробники ігор пропонують різну тематику: «На польських бляхах», «Шпигунські ігри», «Легенди Львова: втеча із психлікарні», «Хованки у темряві». Розраховані квести на різну вікову категорію.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 січня, у місті Кошалін на північному заході РП п’ятеро дівчат загинули під час пожежі у квест-кімнаті, з якої, за завданням гри, треба вийти, розв’язуючи спеціальні завдання. Всім дівчатам було по 15 років, вони навчалися в одному класі гімназії і святкували день народження однієї з них.

За даними прокуратури, пожежа виникла через витік газу з одного із газових балонів у приміщенні. Причиною смерті дівчат стало отруєння чадним газом. За інформацією таблоїду Super Express, дівчата з кімнати дзвонили про допомогу в пожежну службу і батькам. Спільна церемонія поховання загиблих дівчат відбудеться у четвер.

Окрім цього, у Польщі через загибель п’яти дівчат перевірено стан пожежної безпеки в понад 400 квест-кімнатах і закрито 53 з них

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