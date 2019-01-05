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У Польщі 5 дівчат-підлітків загинули під час пожежі у квест-кімнаті

Олександр Косик

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У польському місті Кошалін п’ятеро дівчат-підлітків загинули внаслідок пожежі під час проходження квесту в ігровій кімнаті. Про це пише УП, передає Львівський портал.

 

Займання виникло близько 17:00 4 січня у квест-кімнаті “Escape Room”.

За словами міністра внутрішніх справ Йоахіма Брудзінського, усім дівчатам було по 15 років.

Також у пожежі постраждав 25-річний чоловік, його госпіталізували з опіками.

Прес-секретар поліції в Кошаліні Моніка Косець відзначила, що жертви, як вважають, святкували день народження однієї з дівчат.

Представник регіональних пожежників Томаш Кубяк повідомив, що тіла були знайдені в кімнаті, яка була біля осередку вогню, але не постраждала від нього.

За попередніми даними, дівчата померли від отруєння окисом вуглецю.

ФОТО: RADIO KOSZALIN

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