У Польщі 5 дівчат-підлітків загинули під час пожежі у квест-кімнаті

У польському місті Кошалін п’ятеро дівчат-підлітків загинули внаслідок пожежі під час проходження квесту в ігровій кімнаті. Про це пише УП, передає Львівський портал.

Займання виникло близько 17:00 4 січня у квест-кімнаті “Escape Room”.

За словами міністра внутрішніх справ Йоахіма Брудзінського, усім дівчатам було по 15 років.

Також у пожежі постраждав 25-річний чоловік, його госпіталізували з опіками.

Прес-секретар поліції в Кошаліні Моніка Косець відзначила, що жертви, як вважають, святкували день народження однієї з дівчат.

Представник регіональних пожежників Томаш Кубяк повідомив, що тіла були знайдені в кімнаті, яка була біля осередку вогню, але не постраждала від нього.

За попередніми даними, дівчата померли від отруєння окисом вуглецю.

ФОТО: RADIO KOSZALIN