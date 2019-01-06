Польська поліція назвали попередню причину загибелі 5 дівчаток у квест-кімнаті

У Польщі назвали попередні причини загибелі підлітків у квест-кімнаті. Окрім того, польська поліція затримала власника квест-кімнати у місті Кошалін, де 4 січня під час пожежі загинуло п’ятеро дівчат-підлітків.

Жертви святкували у квест-румі день народження однієї з них. Трагедія сталася під час гри.

За попередніми даними, пожежу спричинив витік газу з балона, який був у залі очікування ігрової кімнати. У пастку потрапив 25-річний працівник, який мав стежити за учасниками гри і міг розблокувати двері, пише УП.

У неділю районна прокуратура в Кошаліні планує слідчі заходи за участю 28-річного власника приміщення (мешканець Великопольського воєводства), а також за участю працівника, який отримав тілесні ушкодження внаслідок пожежі.

Також повідомляється, що в приміщенні були серйозні порушення пожежної безпеки, зокрема не було аварійного виходу.