Президент присвоїв Філарету звання Героя України

Президент Петро Порошенко присвоїв Патріарху Київському Філарету (Михайлу Денисенку) звання Герой України з врученням ордена Держави. Про це повідомляє прес-служба глави держави, передає Львівський портал.

«Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання Герой України», – зазначив Петро Порошенко на своїй офіційній сторінці у Фейсбук, коментуючи підписання документа.

Звання Герой України Філарет удостоєний за видатну історичну роль у становленні незалежної Православної Церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності Українського народу, піднесення авторитету православ’я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди.

Нагадаємо, 5 січня у Стамбулі Патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію Православної Церкви України. А вчора, 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій передав томос про автокефалію ПЦУ митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України обрали 15 грудня 2018 року, під час Об’днавчого собору.

Фото: сайт Порошенка