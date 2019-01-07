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Троє львів’ян отруїлись чадним газом

Олена Карп'юк

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Вчора, 6 січня, орієнтовно о 20:35 год., у приватному житловому будинку на вул. Війтовича отруїлись, ймовірно, чадним газом троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Потерпілих у стані середнього ступеню важкості госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню.

Наразі всі обставини події встановлюються.

Як повідомляв Львівський портал, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули.

Про те, як не стати жертвою отруєння чадним газом, читайте тут.

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