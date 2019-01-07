Петро Порошенко закликав усі православні церкви світу визнати ПЦУ

Президент Петро Порошенко закликав усі помісні православні церкви визнати Православну Церкву України. Про це він сказав у промові після Різдвяної літургії в Софії Київській, пише Українська правда.

«Ми закликаємо всі світові православні церкви визнавати її (ПЦУ – ред.) як сестру, згадувати під іменем “Святіша Церква України” як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ», – зазначив президент.

За його словами, «нашу давню церкву, історія якої сягає часів князя Володимира, ми нарешті визволили з московської неволі, і вона рівна між рівними увійшла в родину, яка тепер складається з 15 незалежних помісних православних церков».

«Це (надання автокефалії – ред.) стало можливо зусиллями не лише мене, грішного, і моєї команди, зусиллями не лише наших ієрархів церков, які продемонстрували єдність, це стало можливим зусиллями десятків мільйонів українців, які в Україні і по всьому світу молилися багато поколінь, щоб Господь нам подав незалежну автокефальну церкву», – сказав Петро Порошенко.

«Ми розірвали останні пута, які пов’язували нас із Росією з її фантазіями про Україну як про канонічну територію Російської православної церкви. Цього немає і вже не буде», – наголосив Порошенко.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні під час Різдвяної Літургії у Софійському соборі представили томос про автокефалію Православної Церкви України.

Нагадаємо, 5 січня у Стамбулі Патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію Православної Церкви України. А вчора, 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій передав томос про автокефалію ПЦУ митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України обрали 15 грудня 2018 року, під час Об’днавчого собору.

Фото: адміністрація Президента