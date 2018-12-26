Для створення на Кривоноса музею Шептицького університет МВС хочуть виселити із пам’ятки архітектури

Для того, аби облаштувати музей Шептицького у приміщенні колишнього монастиря ордену Реформатів та церкві блаженного отця Климентія Шептицького на вул. М. Кривоноса, 1, мерія планує виселити звідти Львівський державний університет внутрішніх справ МВС. Натомість йому планують виділити йому альтернативне приміщення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Як розповів міський голова Львова Андрій Садовий, мерія веде перемовини з університетом внутрішніх справ, і його керівництво готове віддати приміщення на вул. Кривоноса під музей Шептицького.

«Ми розпочали розмови з університетом внутрішніх справ, вони готові цю ділянку місту віддати. Там буде візит-центр, комплекс для візуалізації подій Майдану, а також невеликий кіноцентр. Ми домовляємося, що ми знаходимо для університету 2000−2500 м кв, щоб їх переселити, а вивільнені приміщення повинні використати для створення Музею Андрея Шептицького», − наголосив Андрій Садовий.

Також у бюджеті розвитку Львова на 2019 рік планують закласти 1 млн грн на створення музею Андрея Шептицького. Втім ці кошти витратять лише тоді, коли буде вирішене питання із переселенням університету МВС.

Зазначимо, про створення музею Митрополита Андрея Шептицького у приміщенні колишнього монастиря чернечого ордену Реформатів та костелу св. Казимира (сьогодні – церква блаженного отця Климентія Шептицького) на вул. М. Кривоноса, 1 заговорили ще у 2016 році. Втім лише нещодавно міська рада затвердила програму, яка передбачає комплекс заходів зі створення і функціонування цього музею.

Нагадаємо, сам монастир і церква мають статус пам’яток історії та перебувають під охороною ЮНЕСКО. Зараз частина цього комплексу перебуває у держвласності з правом оперативного управління Львівським державним університетом внутрішніх справ МВС.