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Медики розповіли, в якому стані постраждалі від вибуху на різдвяному ярмарку

Дарина Смеречанська

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Троє осіб, які постраждали від вибуху на різдвяному ярмарку, перебувають в опіковому відділенні 8-ої міської лікарні, один пацієнт — в реанімації. Погіршень у стані здоров’я пацієнтів нема. Їм надається вся необхідна допомога. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Чоловік, який перебуває в реанімації, у важкому стані, але є маленька позитивна динаміка, він стабілізований, пробуємо його переводити на самостійне дихання, але ще на допоміжному диханні перебуває. Троє осіб перебуває в опіковому відділенні, їм надають допомогу, стан їхній не гірший. Дівчину з реанімації вчора перевели у відділення. Їх сьогодні перев’язують. Погіршень нема», – розповів головний лікар 8-ої міської лікарні Василь Обаранець.

Як повідомляв Львівський портал, 22 грудня на площі біля Львівської опери спалахнув будиночок різдвяного ярмарку, який  орендував ресторан «Реберня». Внаслідок вибуху постраждали люди. Усі вони – працівники одного закладу.

Після цього випадку Львів закрив різдвяний ярмарок до встановлення остаточних причин пожежі.

23 грудня районні комісії рекомендували відновити роботу тих об’єктів різдвяного ярмарку, де нема потреби застосування підігрівальних приладів.

 

 

 

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