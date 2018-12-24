«Львівські ярмарки» назвали причину пожежі у дерев’яному будиночку «Реберні»

Грубе порушення норм правил пожежної безпеки і умов договору орендарем призвели до надзвичайної ситуації, яка сталася 22 грудня на львівському різдвяному ярмарку у будиночку ресторану «Реберня». Про це сьогодні, 24 грудня, під час брифінгу повідомила керівник прес-служби компанії «Львівські ярмарки» Ольга Гренюх, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, наразі працює близько 80% будиночків. А ті хатинки, які мають устаткування, яке потребує підключення до електроенергії, поки ще перевіряють.

«Вчора о 9.00 була організована комісія з представниками ДСНС та міської ради, котрі пройшли територією ярмарку та обстежили кожний будиночок на дотримання правил пожежної безпеки. Близько 14.00 комісія мала нараду та оголосила висновок про те, що будиночки, які не потребують у своїй діяльності використання електронагрівальних приладів, можуть відновити свою роботу. Це приблизно 80% з усіх дерев’яних хатинок, які працюють на різдвяному ярмарку у трьох локаціях – на проспекті Свободи, площі Ринок та Сихові. У будиночках, які зараз не працюють, проходять додаткові обстеження обладнання, яке потребує підключення до електроенергії. Вже після цього експерти зможуть нам надати відповідь щодо того, чи зможуть вони працювати далі», – пояснила Ольга Гренюх.

Також вона висловила сподівання, що до кінця сьогоднішнього дня ярмарок запрацює в повноцінному режимі.

Зокрема, Ольга Гренюх зауважила, що «Львівські ярмарки» не дозволяли використання газових балонів, але у хатинці «Реберні» знехтували цим, грубо порушивши правила пожежної безпеки.

«Наразі ведеться слідство. Маємо попередню інформацію про те, що ймовірно це загорання повітряно-газової суміші, яка була розміщена у будиночку, де сталася пожежа. Орендар, який працював там, є нашим новим учасником, він підписав з нами договір. Як організатори з 9-річною історією маємо чіткі вимоги до всіх наших учасників. Ті, що співпрацюють з нами протягом цього періоду, знають, що ми жодним чином не дозволяємо використання газових балонів у своїй роботі. Відповідно нехтування цим правилом і недотримання правил пожежної безпеки цього орендаря призвела до такої надзвичайної ситуації», – зазначила вона.

Водночас додала, що Львівські ярмарки розірвали угоду з цим орендарем у день трагедії.

«Однозначно це було грубе порушення усіх норм пожежної безпеки та усіх правил договору, які були прописані між нашою компанією та цим підприємцем…Співпраця з цим підприємцем для нашої компанії закінчена і для всіх подальших проектів, які будуть організовані нашою компанією», – сказала вона.

Як повідомляв Львівський портал, 22 грудня на площі біля Львівської опери спалахнув будиночок різдвяного ярмарку, який орендував ресторан «Реберня». Внаслідок вибуху постраждали люди. Усі вони – працівники одного закладу.

Після цього випадку Львів закрив різдвяний ярмарок до встановлення остаточних причин пожежі.

23 грудня районні комісії рекомендували відновити роботутих об’єктів різдвяного ярмарку, де нема потреби застосування підігрівальних приладів.