Загрози життю постраждалим на львівському ярмарку немає

Через недотримання та нехтування правилами безпеки учасником на ярмарку виник вибух та пожежа. Чотири особи у лікарні, загрози їхньому життю немає. Про це Львівському порталу повідомили у компанії «Львівські ярмарки», яка є організатором різдвяного ярмарку у центрі Львова.

«Уся спільнота ярмарку розуміє наслідок та відповідальність. Технічна служба ярмарку спрацювала впродовж однієї хвилини – серед нас є теж постраждалі, ми намагалися зарадити. Разом з вами прагнемо якнайшвидшого одуження потерпілим», – йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії та працює комісія.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Львова від вибуху балона із газом спалахнув різдвяний ярмарок. Під час пожежі постраждали люди. На місці працювали слідчі. До реанімації потрапило двоє людей. Після цього випадку Львів закрив різдвяний ярмарок до встановлення остаточних причин пожежі.