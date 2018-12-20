Депутати не дозволили виставити на продаж два приміщення на площі Ринок

Львівська міська рада не дозволила продати на аукціоні нежитлові приміщення першого поверху у кам’яницях №7 та №8 на площі Ринок. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 20 грудня, проголосували лише 22 депутати. Про це зі сесійної зали повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Управління комунальної власності знову пропонувало продати з аукціону приміщення на площі Ринок, 7 площею 26,7 кв м, а також на площі Ринок, 8 площею 104,1 кв м. На торгах їх хотіли продати одним лотом, тобто загальна площа становила б понад 130 кв м.

Депутати голосували за це рішення без обговорення, і для того, щоб виставити ці об’єкти на продаж, їм забракло голосів.

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Зазначимо, що будинок №7 на площі Ринок відомий як кам’яниця Шембека, її збудували у ХVІІ ст. А будинок №8 ще називають кам’яницею Бернатовичівською, яку звели наприкінці ХVІ ст. Обидві будівлі є пам’ятками архітектури національного значення. Також вони розташовані у межах території, що внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, із вересня цього року Львівська міська рада продала приміщення у трьох кам’яницях на площі Ринок: №31, №12, №13. Об’єкт на площі Ринок, 31 купило за 5 млн грн ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель», власником якого є депутат міськради та відомий бізнесмен Григорій Козловський.

Об’єднані приміщення у будинку №12 та №13 на площі Ринок нещодавно купила фірма, власником якої є бізнес-партнер Григорія Козловського. На цьому продажі мерія заробила рекордні 34 млн грн.

Як відомо, Григорію Козловському належить винниківський футбольний клуб «Рух», «Гранд Готель», заклад «Королівська пивоварня» та Винниківська тютюнова фабрика. Також він є співвласником будівельної компанії Avalon Inc., яка зводитиме першу у Львові 25-поверхівку.

1 березня цього року Григорій Козловський також відкрив на площі Ринок, 36 ресторан «36 по» із гігантським акваріумом.