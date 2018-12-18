Міська рада знову хоче продати приміщення на площі Ринок

Управління комунальної власності знову пропонує продати з аукціону приміщення на площі Ринок. Із вересня цього року міська рада вже встигла продати приміщення у трьох кам’яницях, які розташовані на цій площі. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

На розгляд сесії Львівської міськради, яка відбудеться у четвер, 20 грудня, винесли питання щодо продажу на аукціоні нежитлових приміщень першого поверху у кам’яницях №7 та №8 на площі Ринок.

Приміщення на площі Ринок, 7 має площу 26,7 кв м, а на площі Ринок, 8 – 104,1 кв м. Втім на торгах їх збираються продати одним лотом, тобто загальна площа становитиме понад 130 кв м.

«Приміщення, яке пропонується продати, є комерційно привабливим. Для потреб Львівської міської ради, її виконавчих органів та юридичних осіб комунальної власності не використовується», – вказано у пояснювальній записці до проекту рішення.

Стартова ціна продажу та дата проведення аукціону наразі невідома.

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Зазначимо, що будинок №7 на площі Ринок відомий як кам’яниця Шембека, її збудували у ХVІІ ст. А будинок №8 ще називають кам’яницею Бернатовичівською, яку звели наприкінці ХVІ ст. Обидві будівлі є пам’ятками архітектури національного значення. Також вони розташовані у межах території, що внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, із вересня цього року Львівська міська рада продала приміщення у трьох кам’яницях на площі Ринок: №31, №12, №13. Об’єкт на площі Ринок, 31 купило за 5 млн грн ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель», власником якого є депутат міськради та відомий бізнесмен Григорій Козловський.

Об’єднані приміщення у будинку №12 та №13 на площі Ринок нещодавно купила фірма, власником якої є бізнес-партнер Григорія Козловського. На цьому продажі мерія заробила рекордні 34 млн грн.

Як відомо, Григорію Козловському належить винниківський футбольний клуб «Рух», «Гранд Готель», заклад «Королівська пивоварня» та Винниківська тютюнова фабрика. Також він є співвласником будівельної компанії Avalon Inc., яка зводитиме першу у Львові 25-поверхівку.

1 березня цього року Григорій Козловський також відкрив на площі Ринок, 36 ресторан «36 по» із гігантським акваріумом.