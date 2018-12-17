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Півсотні працівників Держаудитслужби перевірятимуть фінансову діяльність Львівської міськради

Олена Карп'юк

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60 працівників Держаудитслужби приїхали до Львова, щоб перевірити фінансову діяльність міської ради за останні кілька років. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Львова Андрій Садовий, передає Львівський портал.

 

«Оцих прекрасних людей з Держаудитслужби (колишнє КРУ) прислали до Львова на декілька місяців перевіряти всю нашу фінансову діяльність з 2014 по 2018 (читай – шукати компромат). Такого ще не було: 60 осіб із різних міст», – написав Садовий та опублікував фото, на якому видно, як представники Держаудитслужби сидять у малій сесійній залі Львівської міськради.

При цьому мер вважає, що цей візит держаудиторів спланувало керівництво держави через вихід «Самопомочі» з коаліції.

«Прокуратура шукала, СБУ шукала, навіть військова прокуратура шукала. Загалом близько десяти кримінальних справ. І всі – після виходу «Самопомочі» з коаліції. Сподіваюсь, Порошенко з Луценком теж потім не ховатимуться перед антикорупційними органами», – зазначив Андрій Садовий.

Також він запевнив, що міська рада надасть аудиторам всі необхідні фінансові документи.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно у Львові проводили незалежний аудит 11 комунальних підприємств. У міськраді потім прозвітували, що жодних суттєвих порушень у діяльності ЛКП так і не виявили.

Нагадаємо, у Львові збираються судити депутата Львівської обласної ради від «Самопомочі», екс- директора ЛМКП «Львівтеплоенерго», якого підозрювали  у скоєнні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України. Очільник підприємства перерахував фірмі-постачальнику понад  3,2 млн грн тоді, як газ не доставили на підприємство.

Також колишньому очільнику «Львівтеплоенерго» оголосили підозру у вчиненні ще одного кримінального правопорушення.

Фото: Андрій Садовий

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