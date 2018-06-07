Директору «Львівтеплоенерго» повідомили про підозру через службову недбалості

Вчора, 6 червня, прокурор Львівської області Юрій Квятківський повідомив про підозру депутату Львівської обласної ради, директору Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» у скоєнні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення. По це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

«Вказана особа була зобов’язана керувати підприємством та нести повну відповідальність за стан його діяльності. Проте чоловік неналежно виконував свої службові обов’язки, чим завдав значних збитків територіальній громаді Львова. Досудовим розслідуванням встановлено, що всупереч вимог регуляторних актів у сфері енергетики, не маючи законного права підписувати договори щодо постачання очолюваному підприємству 12 510 000 метрів кубічних природного газу, службовець все ж уклав договір. Крім цього, чоловік перерахував фірмі-постачальнику 3 281 000 гривень у той час, коли газ не був доставлений на підприємство», – йдеться у повідомленні.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

У разі доведення вини, керівнику підприємства загрожує до 5 років ув’язнення, а також трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Додамо, що директором Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» є Степан Пакіж. Також Львівський портал, що суд розглядає справу керівника «Львівтелпоенерго», який приховав свою квартиру.

Фото: Варанти