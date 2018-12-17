На закупівлю книг для львівських бібліотек витратили 1,6 млн грн

В межах комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2018-2020 роки для бібліотек області придбали понад 12 тисяч книг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На придбання 12 195 примірників книг із бюджету витратили 1,6 млн грн. Серед них 9 117 примірників книг скерували у районні публічні бібліотеки.

«Окрім того департамент закупив 650 настільних ігор ”Мандрівка Україною”, 798 книг (133 комплекти) шеститомного видання творів Романа Іваничука, 40 книг ”Українська дивізія ”Галичина” (Львівщина): історія, спогади, світлини” (3-томне видання, 84 книги), Енциклопеції ”Наукове товариство ім. Шевченка”, 125 книг альманаху ЗУНР ”За Україну за її волю” та 1309 примірників книги ”У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту” видавництва ”Фоліо” для публічних бібліотек області», – розповіла директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

За її словами, до кінця року райони, міста обласного значення та ОТГ отримають ще 1309 примірників книги о. Ореста-Романа Сала «Прагнення волі» та 2862 примірники книги «Західноукраїнська народна республіка 1919-1923». На придбання цих примірників витратять ще 677 тис. грн.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч бібліотечні фонди Львівщини поповнили рекордною кількістю книг.

Також бібліотеки області отримали книги для незрячих діток.