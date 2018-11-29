Бібліотеки області поповнили рекордною кількістю книг

Бібліотечні фонди Львівщини поповнили рекордною кількістю книг: закуплено понад 12 тис. примірників книг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2018 – 2020 роки Львівськими обласними бібліотеками закуплено 12 195 примірників книг (1 578 назви) та передплачено 192 назв періодичних видань на суму 1 мільйон 620 тисяч гривень, з них 9 117 примірників книг закуплено для районних публічних бібліотек на суму 1 млн 168 тис 450 грн.

Департамент з питань культури, національностей та релігій закупив 650 настільних ігор «Мандрівка Україною», 798 книг (133 комплекти) шеститомного видання творів Р.Іваничука, 40 книг Українська дивізія ”Галичина” (Львівщина): історія, спогади, світлини, 3-томне видання 84 (книги) Енциклопеції «Наукове товариство ім.Шевченка», 125 книг альманаху ЗУНР «За Україну за її волю» та поширив серед усіх районів, міст обласного значення та ОТГ.

До кінця року буде закуплено та поширено серед усіх районів, міст обласного значення та ОТГ 5 480 книг «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту» видавництва «Фоліо», «Прагрення волі» о.Ореста-Романа Сала та енциклопедію «Західно-Українська народна республіка 1919-1923» видавництва «Манускрипт-Львів» на суму 920 тис грн.

Як зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало, у межах комплексної програми розвитку культури Львівщини у кожну публічну бібліотеку села потрапить 20-30 книг, тому дуже важливо, щоб районний відділ культури підтримав публічні бібліотеки, виділивши кошти на поповнення бібліотечних фондів.

Станом на 26.11.2018 за рахунок місцевих бюджетів оновлено бібліотечні фонди на суму 812 тис 293 грн, з них 757 тис 911 грн на закупівлю сучасної літератури.