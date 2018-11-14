Львівські бібліотеки отримають книжки для незрячих діток

30 центральних міських/районних бібліотек області отримають по 10 книг, написаних шрифтом Брайля, для незрячих дітей. Також кожен твір матиме аудіоверсію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк, з ідеєю надрукувати книги для незрячих виступила ГО «Фонд реабілітації незрячих», яка виграла в конкурсі мікропроектів.

«Ми радіємо, що цьогоріч змогли долучитися до такого надзвичайно потрібного проекту. Ні в кого не виникало сумнівів, що саме цей проект має бути переможцем і саме він отримав максимальне фінансування – 50 тисяч гривень. Відтак «Книга, яку читають незрячі» стане доступною для діток старшого віку в бібліотеках, там, де вони живуть. Їм не треба буде шукати спеціалізовані заклади, а за місцем проживання вони зможуть прийти і отримати те, чого потребують», – зазначила Наталія Кузяк.

Голова правління громадської організації «Фонд реабілітації незрячих» Михайло Петрів зазначив, що 300 книжок для незрячих не лише надрукували шрифтом Брайля, а й озвучили їх.

«Ми надрукували 10 книжечок для дітей різного віку у екземплярах по 30 кожна шрифтом Брайля. Окрім цього ми озвучили ці всі книжечки. Кожна книжечка має вшитий диск з аудіоверсією. Зокрема, книжка Надійки Гербіш «Мене звати Мар’ям» – це нова книжка, тож ми вже встигли її надрукувати і озвучити. Саме ця книга у нас є в авторському виконанні. Такі речі потрібно розширювати, щоб у кожній бібліотеці були рівні можливості для різних людей. Сподіваємось, що в подальшому ми зможемо збільшувати фонди цих книжок», – наголосив Михайло Петрів.

Всі книги для незрячих діток надійдуть у бібліотеки Львівщини вже наприкінці листопада.

Фото: ЛОДА