Львівщина отримала бюджет на 2019 рік

Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 11 грудня, прийняли бюджет області на 2019 рік. Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

У структурі бюджету доходи складають 14 млрд 493 млн грн, видатки – 14 млрд 635 млн грн.

Як зазначається у пояснювальній записці, прогнозований обсяг обласного бюджету на 2019 рік менший до очікуваного виконання 2018 року на 12,9%. Це зокрема зв’язано з тим, що зменшено обсяг субвенції з державного бюджету для надання пільг і субсидій населенню, а також із завершенням у 2018 році дії експерименту в частині відрахування обласним бюджетам частини надходжень понад індикативні показники з мобілізації митних платежів.

Також наголошується, що у 2019-му планують відкрити не менше 50 нових підприємств, створити понад 5 тис. нових робочих місць. Передбачається залучити 50 млн доларів прямих іноземних інвестицій. Також наступного року планується збільшення середньомісячної зарплати на 13,7% – 9020 грн.

Під час обговорення депутати погоджувались з тим, що, хоч документ не є ідеальним, але його прийняття є необхідністю.

«Державний бюджет має цілу низку недоліків, які передаються обласному. Бачимо недофінансування освіти, ризики невиконання обласного та місцевих бюджетів у наступному році», – зазначив депутат Львівської обласної ради Ярослав Качмарик.

Водночас інший депутат Львівської обласної ради Роман Кизима, говорячи про обласний бюджет зауважив, що риба гниє з голови, маючи на увазі держбюджет.

«Минулого року був митний експеримент, а тепер забрали…Наш обласний бюджет на 80% – це трансфери та державні субвенції. Роль облради як нібито головного органу Львівщини є досить формальною, ми – така собі «прокладка», елемент децентралізації», – сказав депутат.

Голова облради Олександр Ганущин, підсумовуючи все, що було сказано, заявив, мовляв, добрий чи поганий обласний бюджет – завжди філософське питання. «Відразу скажу, що він – поганий, але іншого не маємо», – наголосив керівник ЛОР.

Додамо, що за прийняття бюджету проголосував 61 депутат.

Фото: ЛОР