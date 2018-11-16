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Міська рада виставила на продаж приміщення на площі Ринок

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада продасть на аукціоні нежитлові приміщення першого поверху у кам’яницях №12, №13 на площі Ринок. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунальної власності.

 

На аукціоні, який відбудеться 10 грудня, планують продати два нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 72,9 кв м. Стартова ціна об’єкта – 12,6 млн грн.

Зазначимо, рішення про продаж приміщень у будинках №12 і №13 на площі Ринок міськрада прийняла під час сесії 8 листопада. Тоді мова йшла про приміщення площею 28,4 кв м на площі Ринок, 12, а також 44,5 кв м на площі Ринок, 13. Втім ще тоді посадовці заявляли, що виставлятимуть їх на аукціон одним лотом.

«Фактично два приміщення з’єднані між собою, тож є одним нежитловим приміщенням комерційного характеру, забезпечені фасадним входом і вікнами-вітриками», – йдеться в повідомленні управління комунального майна.

Сам будинок на площі Ринок, 12 відомий як кам’яниця Ґлячівська, а на площі Ринок, 13 – як кам’яниця Алембеківська. Обидві споруди є пам’ятками архітектури національного значення, які звели у XVI столітті. Також вони розташовані у межах території, що внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, нещодавно Львівська міська рада продала за 5 млн грн підвальне приміщення на площі Ринок, 31. Його купило ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель», власником якого є бізнесмен і депутат Львівської міської ради Григорій Козловський.

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