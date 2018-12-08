Як Порошенко гуляв центром Львова

Сьогодні, 8 грудня, із робочим візитом до Львова приїхав Президент України Петро Порошенко. Про це повідомляє Львівський портал.

Глава держави приїхав, аби взяти участь в урочистостях із нагоди 150-річчя утворення товариства «Просвіта» у Львівській опері. А перед цим він прогулявся центром міста, де спілкувався з львів’янами та робив із ними селфі.

«Дякую за теплий прийом, львів’яни, зустріч з вами – завжди свято», – написав Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, востаннє Петро Порошенок приїжджав на Львівщину 16 жовтня. Тоді він перевіряв хід будівництва сучасного військового містечка у селі Старичі Яворівського району, а також навідав поранених бійців у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, що на вул. Личаківській.

Фото: Facebook Петра Порошенка