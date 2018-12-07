У Львові презентують мандрівну виставку студентських робіт «Майдан: простір творчості»

У Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» 10 грудня о 18.30 відбудеться відкриття мандрівної виставки студентських робіт «Майдан: простір творчості». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Майдан: простір творчості» — це проекти студентських робіт Навчально-творчої майстерні графічного дизайну професора Віталія Шості Національної академії образотворчого мистецтва й архітектури, створені у часи Революції Гідності. Виставку доповнюють оригінальні експонати з фонду Національного музею Революції Гідності.

Виставка «Майдан: Простір Творчост» — це 74 проекти:

-«Карби Майдану» — експериментальний артбук із металу. За концепцією авторки Віри Риліної, цей проект співвідносить міць і вагу слова з такими ж характеристиками металу.

-«Автограф Майдану» — серія акцидентних абеток, де авторка Ольга Кисельова використовує прототипи шрифтів, застосовуваних майданівцями в різний спосіб і на різному матеріалі.

-«Апостоли гідності. Відважний щит України» — серія з 12 плакатів від Марини Шевчук. Вона поєднує, вишиковує стрій щитів — уособлення захисників Майдану поряд зі священними гаслами-посланнями, які були сенсом життя героїчних оборонців.

-«Це — медіавійна» — серія плакатів Марини Лукашенко. Авторка викриває цинічну політику Росії у використанні інформаційної зброї, яка деформує свідомість населення передусім країни-окупанта.

-Календарі та плакати на тему Майдану, присвячені російській інформаційній і військовій агресії.

«Музей „Територія Терору“ продовжує досліджувати різні аспекти Революції Гідності, як феномену і рушія змін в українському суспільстві. Минулого року ми приділили увагу особистим історіям Революції і збирали фото, відео учасників як зі Львова, так і зі всієї України. Цього року спільно з музеєм Революції Гідності ми зупинимося на творчому аспекті, адже Майдан мав яскраве мистецьке обличчя, яке сьогодні є впізнаваним у всьому світі. Також мистецтво стає потужним інструментом для документації історичних подій для майбутніх поколінь. Нам цікаво, яким чином митці відчувають та осмислюють почуття людини у часи революційних зрушень при найбільшій амплітуді турбулентності, коли життя межує зі смертю, зникає почуття страху і загострюється почуття патріотизму, відбувається самоідентифікація», – каже директор Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору» Ольга Гончар.

Працювати над представленими проектами студенти розпочали в революційний час. Попри те, що вже півроку кожен із них мав затверджену персональну тему дипломної чи курсової роботи, викладач Віталій Шостя запропонував усім своїм вихованцям тему Євромайдану.

Протягом 2018 року виставка експонувалася в Києві, Одесі, Мелітополі та Хмельницькому, нині роботи студентів-дизайнерів мандрують до Львова в Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору».