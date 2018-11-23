Земельну ділянку під паркінг на Клепарівській продадуть з аукціону

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови і обмеження на будівництво багатоповерхової закритої автостоянки на вул. Клепарівській, 39-А. Його мають звести на земельній ділянці, яку мерія продасть на аукціоні. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 23 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Містобудівні умови та обмеження на таке будівництво члени виконкому затвердили ще до проведення самого аукціону, аби на земельній ділянці, виділеній під парковку, будували саме такі об’єкти, а не житло.

«У нас є рішення, що на місці паркінгів мають бути паркінги, а не щось інше. Тому важливо затвердити ці містобудівні умови», – наголосив заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків.

Як йдеться у проекті рішення, на аукціон виставлять земельну ділянку площею 0,4 га на вул. Клепарівській, 39-А. Вона належить до земель промисловості ті транспорту. Цільове призначення ділянки – для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Також ця земельна ділянка розташована відразу поруч зі спортивним комплексом СКА.

Як розповів головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, гранично допустима висота майбутнього паркінгу не повинна перевищувати 14 м, що становить 4 поверхи.

Також майбутній власник земельної ділянки зможе забудувати її на 65%.

Коли саме відбудеться аукціон та яка стартова ціна цієї земельної ділянки, наразі невідомо.

Зазначимо, виділення землі під зведення багаторівневого паркінгу на вулиці Клепарівській депутати погодили ще восени минулого року.

Нагадаємо, у червні цього року виконком міськради Львова встановив мораторій на забудову земельних ділянок, призначених під автостоянки. Таким рішенням у місті хочуть заборонити будівництво житлових будинків на території парковок. Однак незабаром після цього стало відомо, що на місці автостоянок біля ТРК «Південний» хочуть звести житловий квартал.