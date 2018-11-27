«Львівелектротранс» лідирує в Україні за кількістю перевезених пасажирів в одному трамваї

За даними Корпорації підприємств міського електротранспорту України, ЛКП «Львівелектротранс» лідирує у кількох рейтингових показниках ефективності фінансово-експлуатаційної діяльності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«Маємо два нові досягнення у рейтингових показниках ефективності серед підприємств електротранспорту в Україні. За перші 9 місяців 2018 року „Львівелектротранс“ впевнено посів перше місце за рейтинговим показником доходу від реалізації квитків на 1 км транспортної роботи, і це – за відсутності у нас кондукторів. Також ми посіли друге місце за показником перевезення одиницею рухомого складу, а це 3263 пасажири, перевезені одним трамваєм або тролейбусом у межах робочого дня», – розповів очільник Львівелектротрансу Олег Береза.

За його словами, упродовж останніх місяців підприємству також вдалося суттєво збільшити випуск трамваїв на лінію.

«Для порівняння із серпнем, коли на лінії курсували 64 трамваї, станом на сьогодні щоденно на семи актуальних міських маршрутах стабільно курсують 75 вагонів», – додав Олег Береза.

Нагадаємо, до Львова вже привезли 30 закуплених у Берліні трамваїв. Втім всі вони запрацюють на міських маршрутах не раніше, ніж влітку 2019 року. Перші німецькі трамваї до Львова привезли наприкінці липня. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.

Нагадаємо, обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом службової недбалості посадовців Львівської міської ради та ЛКП «Львівелектротранс» при закупівлі 30 вживаних німецьких трамваїв. Мова йде про те, що їхні технічні характеристики не відповідають існуючим у Львові маршрутним лініям та платформам зупинок.

Згодом міський голова Львова Андрій Садовий відкриття цієї кримінальної справи назвав провокацією.

Водночас посадовці Львівелектротрансу ще торік знали про те, німецькі трамваї не підходять Львову.