Посадовці Садового знали про те, що німецькі трамваї не підходять Львову

Працівники ЛКП «Львівелектротранс», перебуваючи ще торік у відрядженні у Берліні, були ознайомлені з технічними особливостями німецьких трамваїв. І вже тоді розуміли, що двері потрібно переробити. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«Для представників ЛКП «Львівелектротранс» та фахівців, які були ще у вересні-жовтні торік у Берліні, було відомо про технічний стан німецьких трамваїв. У їхньому першому технічному звіті було вказано, що двері необхідно модернізувати. Питання лише в тому, що зараз, коли трамваї приїхали до нас, ми почали пропрацьовувати ще декілька варіантів. Адже є маршрути, де не потрібно міняти зупинок, і ці трамваї вже можуть їхати цими маршрутами. Також є маршрути, де одну зупинку потрібно або понизити, або добудувати, щоб німецькі вагони могли і тут їздити. Ми бачили, що потрібно модифікувати двері, а зараз розуміємо, що, може, доречно пускати отримані трамваї так, як вони є, на маршрути, на яких вони можуть курсувати без жодного втручання.

Також ми звернулися до наших партнерів – концерн «Електрон». Вони пропрацьовують конструкторські рішення в цьому питанні, щоб це було гарно і, найголовніше, – надійно.

Попередньо ми розглядали варіант модифікувати двері, щоб трамваї могли курсувати на усіх маршрутах. Адже сихівський напрямок має високі зупинки. Це зручно для низькопідлогових трамваїв, це зручно заходити і заїжджати з візочком, дітям з велосипедами. Модифікація дверей, у порівнянні з іншими модифікаціями, коштує дешевше», – розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури міської ради Андрій Білий.

Нагадаємо, обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом службової недбалості посадовців Львівської міської ради та ЛКП «Львівелектротранс» при закупівлі 30 вживаних німецьких трамваїв. Мова йде про те, що їхні технічні характеристики не відповідають існуючим у Львові маршрутним лініям та платформам зупинок.

Як повідомляв Львівський портал, перші німецькі трамваї до Львова привезли наприкінці липня. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.