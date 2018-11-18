Всі 30 берлінських трамваїв працюватимуть у Львові не раніше, ніж влітку 2019 року

Львів уже отримав із Берліна всі 30 трамваїв. Втім всі вони запрацюють на міських маршрутах не раніше, ніж влітку 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Зараз у Львові курсують лише 6 вагонів, всі вони працюють на трамвайному маршруті №3. Також найближчим часом ЛКП «Львівелектротранс» має отримати дозволи на експлуатацію ще 3 вагонів.

«До нового року в ЛКП «Львівелектротранс» сподіваються випустити на лінії 15 вагонів із загальної кількості. Решту попередньо планують поставити на львівську колію протягом наступних п`яти місяців. Тобто за найоптимістичнішими прогнозами, усі закуплені берлінські трамваї ми побачимо на коліях Львова ближче до літа наступного року», – йдеться в повідомленні.

Як раніше писав Львівський портал, в ЛКП «Львівелектротранс» планували, що 15 берлінських трамваїв працюватимуть на маршруті №3, а решта після реконструкції курсуватиме на маршрутах №6, №4 і №5.

Зазначимо, що перші німецькі трамваї до Львова привезли наприкінці липня. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.

Нагадаємо, обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом службової недбалості посадовців Львівської міської ради та ЛКП «Львівелектротранс» при закупівлі 30 вживаних німецьких трамваїв. Мова йде про те, що їхні технічні характеристики не відповідають існуючим у Львові маршрутним лініям та платформам зупинок.

Згодом міський голова Львова Андрій Садовий відкриття цієї кримінальної справи назвав провокацією.

Водночас посадовці Львівелектротрансу ще торік знали про те, німецькі трамваї не підходять Львову.