Відкриття криміналу щодо закупівлі німецьких трамваїв Садовий назвав провокацією

10 серпня правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо двох комунальних перевізників – ЛКП «Львівелектротранс» та ЛК «АТП-1». Такі дії напередодні отримання містом великої кількості нового транспорту у мерії називають блокуванням та провокацією. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Чергова провокація чи небажання, щоб місто Львів розвивалось? Так, а не інакше можна прокоментувати ті події, які в останні дні відбуваються у Львові з боку правоохоронних органів. За дивним збігом обставин в один день,10 серпня, відкрито два кримінальні провадження щодо двох комунальних перевізників міста – ЛКП «Львівелектротранс» та «АТП-1».

Коли місто ставить перед правоохоронцями питання, чому досі працюють нелегальні АЗС, які продають неякісне паливо і не поповнюють податками бюджет міста, а працюють на тіньову економіку – чітких відповідей отримати не можемо.

Натомість коли комунальний перевізник готується отримати 150 нових автобусів, які значно покращать ситуацію на ринку міських перевезень, у правоохоронців є питання до роботи паливних модулів на території АТП-1. І це при тому, що закупівля проводилась у системі Prozorro і дає можливість суттєво зекономити комунальному перевізнику на закупівлі палива. Перевага не лише в серйозній економії коштів, а й у якісному контролі: на території АТП-1 встановлені відеокамери, всі ці речі чітко фіксуються. АТП-1 має всі дозволи, всі документи. Кому кортить заблокувати роботу комунального перевізника напередодні отримання нових автобусів? Вірю в здоровий глузд і верховенство права», – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомляв Львівський портал, обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом службової недбалості посадовців Львівської міської ради та ЛКП «Львівелектротранс» при закупівлі 30 вживаних німецьких трамваїв. Мова йде про те, що їхні технічні характеристики не відповідають існуючим у Львові маршрутним лініям та платформам зупинок.

Водночас посадовці Львівелектротрансу ще торік знали про те, німецькі трамваї не підходять Львову.

Перші німецькі трамваї до Львова привезли наприкінці липня. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.