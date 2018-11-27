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Через страйки «євробляхарів» щодня до держбюджету не надходить 30 мільйонів, – ДФС

Олена Карп'юк

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Через блокування пунктів пропуску власниками автомобілів на іноземній реєстрації щоденно до державного бюджету не надходить близько 30 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

 

Власники «євроблях» розпочали свої акції протесту по всій Україні з 20 листопада через прийняті закони №8487 і №8488, які, серед іншого, прописують порядок розмитнення авто на іноземній реєстрації. Втім перекривати пункти пропуску на Львівщині почали 25 листопада.

«Так, було заблоковано всі пункти пропуску на Львівщині. Станом на 26 листопада розблокували три пункти пропуску, однак тільки для легкових автомобілів та автобусів. Вантажні транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, заблоковані. Відтак вантажі не можуть бути доставлені до місць призначення. Суб’єкти ЗЕД не можуть здійснити їх митного оформлення і сплатити митні платежі до державного бюджету.

Так, упродовж 26 листопада Львівська митниця ДФС перерахувала до держбюджету 85 млн грн, тоді як раніше по понеділках ці платежі становили понад 120 млн грн. На сьогодні прогнозують надходження до бюджету 35 млн грн, в той час як по вівторках в середньому перераховували 65 млн грн», – йдеться в повідомленні ДФС.

Відтак протестувальників закликають розблокувати пункти пропуску і не перешкоджати іншим громадянам та суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності у перетині кордону.

Як повідомляв Львівський портал, із 25 листопада діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації. Президент України Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

20 листопада власники автомобілів на іноземній реєстрації розпочали безстрокову акцію протесту у 46 містах України. Зокрема, протягом цих днів «євробляхарі» блокували дороги у селі Новий Милятин Буського району та в селі Розвадів Миколаївського району, а також влаштували акцію протесту під стінами Львівської міськради та в Бродах.

Всі власники машин на іноземній реєстрації вимагають скасувати законопроекти №8487 та №8488, які, на їхню думку, були прийняті без урахування вимог громадськості. Зокрема, вони домагаються скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу.

Станом на вчора, 26 листопада, рух транспорту досі був заблокований до восьми пунктів пропуску. Своєю чергою в МВС заявили, що їхні сервісні центри готові у цілодобовому режимі реєструвати розмитнені авто з європейською реєстрацією. 

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