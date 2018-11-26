В Росії назвали імена трьох поранених українських військових моряків

З’явилась інформація про поранених українських військових моряків, яких захопила Росія під час агресії у Чорному морі. Про це повідомляє «Український мілітарний портал» з посиланням на російські ЗМІ.
Станом на зараз у лікувальних закладах окупованого Криму знаходяться:
- Артеменко Андрій Анатолійович (31 березня 1994 року народження, Новоукраїнка)
- Сорока Василь Вікторович ( 11 квітня 1991 року народження, Одеса)
- Ейдер Андрій Дмитрович (20 грудня 1999 року народження, Одеса
Інформації про інших українських військових наразі немає.
Як повідомляє УП, у соцмережі Facеbook зареєстровані профілі людей з іменами Андрій Ейдер та Андрій Артеменко. Обидва вказують, що живуть в Одесі, публікують фото у військовій формі та на фоні військових кораблів.
Артеменко також пише, що працює у Військово-морських силах України.
Фото з Facebook-сторінки Андрія Артеменка
Фото з Facebook-сторінки Андрія Ейдера
Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів Україна розпочала підготовку до введення воєнного стану. Збройні Сили України вже перевели у повну бойову готовність.
Через це сьогодні, 26 листопада, на 16:00 год. призначили позачергове засідання сесії Верховної Ради України. Про те, що передбачає воєнний стан, читайте тут.
Також на Львівщині напрацюють план заходів на випадок введення воєнного стану.
Юлія Шпак