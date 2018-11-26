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Порошенко пропонує запровадити воєнний стан на 30 днів

Юлія Шпак

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Президент Петро Порошенко вирішив змінити свій указ про ведення воєнного стану, скоротивши його термін з 60 до 30 днів. Про це він заявив під час заяви на телебаченні щодо воєнного стану, передає УП.

 

«Рада національної безпеки і оборони рекомендувала сьогодні мені запровадити воєнний стан на 60 днів. Хочу оголосити своє рішення: я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів», – сказав Порошенко.

Своє рішення він пояснив тим, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не накладався на початок передвиборчої кампанії».

Також, як пише УП, Петро Порошенко заявив, що внесе до Верховної Ради проект рішення про закріплення дати виборів президента.

“У грудні я внесу проект рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися, відповідно до Конституції, 31 березня 2019 року. Крапка”, – запевнив Порошенко.

Президент стверджує, що воєнний стан, який він пропонує ввести, не буде накладатись на початок виборчої кампанії.

“Щоб ні в кого з тих, хто про свою партію чи про свій політичний інтерес печеться більше, ніж про націю та український інтерес, зараз не залишилось жодних підстав для брудних політичних спекуляцій чи інсинуацій”, – пояснив Порошенко.

Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів Україна розпочала підготовку до введення воєнного стану. Збройні Сили України вже перевели у повну бойову готовність.

Через це сьогодні, 26 листопада, на 16:00 год. призначили позачергове засідання сесії Верховної Ради України. Про те, що передбачає воєнний стан, читайте тут.

Також на Львівщині напрацюють план заходів на випадок введення воєнного стану.

Окрім цього повідомлялося, що Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року «Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні».

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