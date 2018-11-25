Від початку доби до України не пустили понад 200 авто на єврономерах, - ДФС

В Україну від початку поточної доби, 25 листопада, не пустили понад 200 автомобілів на єврономерах. Про це повідомила прес-секретар Державної фіскальної служби України Наталія Непряхіна, передає «112 Україна».

“Сьогодні вночі набув чинності закон, який змінює процедуру оформлення і ввезення (автомобілів) на митну територію. І проблема виникла саме через транзит, саме через вимогу сплатити фінансову заставу при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією… Норму прописано таким чином, що коли в’їзжаєш у режимі транзиту, необхідно внести фінансову заставу. Люди відмовляються (платити заставу), ми просто не пропускаємо ці транспортні засоби. По Львівській митниці 138 автомобілів потрапили під відмову (на в’їзд до України), на Волині – 104 таких відмови”, – наголосила Непряхіна.

Нагадаємо, 25 листопада закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації набули чинності.

Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією.

Так, законом №2611-VIII встановлено, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:

-для авто з бензиновим двигуном об’ємом 1000 куб. см – 50 євро; від 3000 куб. см – 100 євро;

-для “дизеля” з двигуном 1500 куб. см – 75 євро; від 3500 куб. см – до 150 євро.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки будуть застосовувати коефіцієнти. Формула буде такою:

“Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна”.

На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів.

При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені протягом перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування накладатися не будуть.

Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто.

Також у законі прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 гривень до 170 тисяч гривень або конфіскації авто.

Як повідомляв Львівський портал, із 25 листопада діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації.

Відтак сьогодні на Львівщині розпочали блокаду пунктів пропуску через прийняті закони №8487 і №8488, які стосуються авто на іноземній реєстрації.

ДПСУ поінформувала, що у зв’язку з цим ускладнений рух спостерігається у напрямку пунктів пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині», «Краківець», «Солотвино» та «Угринів».

Президент України Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

20 листопада власники автомобілів на іноземній реєстрації розпочали безстрокову акцію протесту у 46 містах України.

Зокрема, протягом двох днів «євробляхарі» блокували дороги у селі Новий Милятин Буського району та в селі Розвадів Миколаївського району.

Також власники «євроблях» 20 листопада також влаштували акцію протесту під стінами Львівської міськради, а також у Бродах.

Всі власники машин на іноземній реєстрації вимагають скасувати законопроекти №8487 та №8488, які, на їхню думку, були прийняті без урахування вимог громадськості. Зокрема, вони домагаються скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу.