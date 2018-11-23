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Директора Львівського перинатального центру призначать протягом місяця

Соломія Головіна

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Конкурсна комісія зі заміщення посади директора Львівського перинатального центру під час сьогоднішньої першого засідання допустила двох із п’ятьох кандидатів, а саме: Ірину Біль та  Марію Малачинську. До документів Володимира Леха, Ігоря Потапова, Михайла Степанчака були певні зауваження. Про це з місця подій передає кореспондент Львівського порталу.

 

Члени конкурсної комісії мали зауваження до поданих документів трьох кандидатів на посаду директора: Степанчака, Леха і Потапова. Відтак було вирішено, що ці кандидати можуть донести необхідні документи до вівторка включно.

Також під час засідання вирішили, що у середу, 28 листопада, проведуть громадські слухання, де заслухають кожного з претендентів. Водночас 30 листопада проведуть зустріч в трудовому колективі.

Як зазначив головуючий комісії Володимир Гірняк, переможця конкурсу планують визначити протягом 30 днів. Додамо, що наступне засідання відбудеться 5 грудня о 12 год.

Нагадаємо, 20 квітня за участі Президента України Петра Порошенка у Львові урочисто відкрили перинатальний центр.

Конкурсна комісія так і не змогла призначити директора Львівського перинатального. Відтак було вирішено оголосити новий конкурс. Згодом в.о головного лікаря Львівського перинатального центру призначили головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я ЛОДА з акушерства і гінекології Ігоря Потапова.

Наприкінці жовтня Львівська обласна рада оголосила повторний конкурс на посаду керівника Львівського перинатального центру.

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