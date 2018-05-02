Львівський перинатальний центр отримав нового тимчасового керівника

В.о головного лікаря Львівського перинатального центру призначили головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я ЛОДА з акушерства і гінекології Ігоря Потапова. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк.

Він пояснив, що у колишньої керівниці перинатального Лариси Янів був конфлікт з частиною колективу, тому довелося піти на цей крок. До визначення конкурсною комісією директора функції в.о. керівника виконуватиме Ігор Потапов.

Водночас Володимир Гірняк не сказав чітко, коли перинатальний центр реально запрацює.

«Ми не називатимемо дат, це не етично, нехай медики роблять свою роботу. Хай роблять це якісно, нехай там буде менше політики, а більше фаховості. Цей центр потрібен мамам та дітям, тому нехай в спокійному режимі запускають цей процес», – сказав заступник голови Львівської облради.

Довідка

Освіта

-1973 – Мінський державний медичний інститут

Спеціальність за освітою

-Лікувальна справа

Післядипломна освіта

-Участь у роботі пленумів Асоціації акушерів-гінекологів України (щорічно)

-Участь у щорічних підсумкових нарадах МОЗ України з питань педіатрії, акушерства-гінекології та неонатології

-ПАЦ з акушерства та гінекології

Загальний стаж роботи

42 роки

Громадська діяльність

Заступник голови обласного відділення Асоціації акушерів-гінекологів України

Трудова діяльність

1967-1973 Студент лікувального факультету Мінського державного медичного інституту

1973-1974 Лікар-інтерн з акушерства та гінекології 1-ої клінічної лікарні, м.Мінськ

1974-1977 Районний акушер-гінеколог Каменецької ЦРЛ Брестської області, Білорусь

1977-1980 Лікар станції швидкої медичної допомоги м.Львова

07.06.1980- 22.08.1984 Лікар акушер-гінеколог Львівського міського пологового будинку №1

22.08.1984- 11.03.1987 Завідувач пологовим відділенням Львівського міського пологового будинку №1

11.03.1987- 10.09.1991 Заступник головного лікаря Львівського міського пологового будинку №1 з лікувальної роботи

10.09.1991- 01.04.1992 Завідувач пологовим блоком Львівського міського пологового будинку №1

02.04.1992- 14.05.1996 Лікар-ординатор гінекологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги м.Львова

14.05.1996-по квітень 2011 Головний спеціаліст головного управління охорони здоров΄я Львівської облдержадміністрації.

Нагадаємо, 20 квітня за участі Президента України Петра Порошенка у Львові урочисто відкрили перинатальний центр.

Конкурсна комісія так і не змогла призначити директора Львівського перинатального. Відтак було вирішено оголосити новий конкурс.