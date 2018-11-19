Нелегальні АЗС. У Львові вантажівку переобладнали під мобільну заправку

Патрулюючи на вулиці Богданівській вчора увечері, 18 листопада, інспектори помітили запарковану в неосвітленому місці вантажівку із причепом та бус. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Біля транспортних засобів стояли особи, які відразу сховались, побачивши поліцейських.

«Такі дії викликали підозру в патрульних і вони вирішили з’ясувати, що відбувається. Під час перевірки встановлено, що у вантажівці – дизпаливо, а це є автомобільний заправний комплекс, ємністю орієнтовно 1500 літрів. Документів 20-річний водій не зміг надати», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчих Личаківського відділу поліції. Автомобіль вилучили та опечатали для з’ясування всіх обставин справи.

Нагадаємо, минулого тижня на території області виявили чергові дві незаконні АЗС. Наприкінці липня у ДФС заявляли, що нарахували на території Львівщини 12 нелегальних автозаправок. Водночас активісти запевняли, що таких АЗС є щонайменше 40. Згодом голова Львівської ОДА Олег Синютка дав вказівку до грудня ліквідувати в області всі незаконні заправки.

Як повідомляв Львівський портал, тільки у Львові нещодавно виявлили 20 пунктів АЗС і АГНС, які займаються незаконною торгівлею паливно-мастильними матеріалами та зрідженим природним газом.

Фото: патрульна поліція